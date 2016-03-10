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  • Ватцке: «Клоппу понадобится два-три года, чтобы выстроить команду»

Ватцке: «Клоппу понадобится два-три года, чтобы выстроить команду»

10 марта 2016, 14:13
2

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке оценил работу, которую проделал Юрген Клопп в «Ливерпуле».

«У «Ливерпуля» есть все необходимые ресурсы — хорошие игроки, средства, поэтому Клоппу просто необходимо дать время. Ему понадобится два-три года, чтобы выстроить команду, ведь он не Гарри Поттер. Сильная сторона Юргена — это благоприятный настрой внутри коллектива. С этим никогда нет проблем.

В свое время, когда Клопп пришел в «Боруссию», команда занимала 13-е место в Бундеслиге. Потом в его первый сезон мы финишировали шестыми, потом пятыми, а на третий год команда окрепла и завоевала чемпионский титул.

Юрген всегда усердно работает, а у руководства «Ливерпуля» есть терпение, так что все сложится. Не хватает ли Клоппа в Дортмунде? Да, как хорошего человека и товарища», — сказал он.

В текущем сезоне АПЛ по итогам 28-ми туров «Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице.

Источник: The Sun
Германия. Бундеслига Германия Ливерпуль Боруссия Д Клопп Юрген
Комментарии (2)
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juvseriy
1457612411
Главное чтобы ему дали это время
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андрей андреев
1457615031
А с Аленичева хотят сразу)))А Сразу может только Бердыев
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