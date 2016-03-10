Ибрагимович стал восьмым в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович забил свой 47-й гол в Лиге чемпионов в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (2:1).

По этому показателю форвард обошел Карима Бензема, Филиппо Индзаги и Эйсебио, с которыми он ранее делил 9-12 места в истории турнира. Таким образом, швед вышел на восьмое место в списке лучших снайперов.

Стоит отметить, что в ближайшее время Ибрагимович имеет шансы подняться еще выше, так как его отставание от ближайшего конкурента Андрея Шевченко (48 голов), совсем невелико.