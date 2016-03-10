Лига чемпионов. «ПСЖ» вновь победил «Челси»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде обыграл «Челси» и вышел в четвертьфинал. Стоит отметить, что французы были сильнее и в первом поединке, добившись победы со счетом 2:1. В начале встречи счет открыл хавбек парижан Адриан Рабьо, но уже через десять минут форвард «Челси» Диего Коста восстановил равновесие. Во второй половине победу гостям принес Златан Ибрагимович.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Челси (Англия) - ПСЖ (Франция) - 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 - Рабьо, 16; 1:1 - Коста, 26; 1:2 - Ибрагимович, 66