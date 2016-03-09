Панов: «Верю, что «Зенит» выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов ожидает, что петербургская команда справится с «Бенфикой» и пройдет в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Верю, что «Зенит» выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов. Российская Премьер-лига и Лига чемпионов – это два разных турнира. Сравнивать их нельзя, поэтому не стоит волноваться насчет неуверенной игры питерцев против «Краснодара». Поэтому в сегодняшнем матче я ставлю на победу «Зенита».

Сегодня, скорее всего, мы увидим Юрия Жиркова на поле, а вот Александра Кокорина – вряд ли. Если «Зенит» не выйдет в четвертьфинал, то это не будет провалом. Сезон считается провальным, когда он заканчивается. Пока сезон петербуржцев можно назвать неубедительным», — сказал он.

Матч «Зенит» - «Бенфика» состоится сегодня на стадионе «Петровский» и начнется он в 20:00. Первая встреча завершилась победой португальцев со счетом 1:0.