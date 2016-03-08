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  • Олег Иванов: «Есть судьи, которые за словом в карман не полезут»

Олег Иванов: «Есть судьи, которые за словом в карман не полезут»

8 марта 2016, 22:09

Полузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал о том, что сталкивался с грубостью со стороны арбитров.

– Лапочкин рассказывал, что ты самый дерзкий футболист в Премьер-лиге, что ты постоянно дерзишь…

– А есть его фотка?

– Ты не знаешь, кто это? Чем тебе дались эти судьи? Он действительно рассказывал, что ты постоянно дерзишь, атакуешь арбитров. Часто бывают такие диалоги?

– Да, часто. Но я бы не сказал, что только футболисты в одну сторону дерзят. Есть судьи, которые тоже за словом в карман не полезут.

– Например?

– Цитата? В ответ на «Че ты не свистишь?» можно услышать «Пшел на ***, играй!». Но сейчас мало таких осталось. Редко отвечают. По-разному бывает. Матч на матч не приходится. Может, от настроения зависит. Иногда может человек ответить.

Есть судьи, с которыми даже не хочется спорить. Человек может сказать: «Ну не увидел, ошибся». То есть просто признает, и дальше играешь. Почему человек не может ошибиться? А когда человек целенаправленно не замечает раз, второй, третий, то уже заводишься, – сказал Иванов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Иванов Олег
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