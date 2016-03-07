Сергей Ребров: «Никакого кризиса у нас нет»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров в ответ на критику болельщиков заявил, что никакого кризиса в команде нет.

«О кризисе могут говорить болельщики, а я вижу по работе, по отдаче ребят – никакого кризиса у нас нет. Да, были две не очень удачные игры, но я вижу желание ребят вернуться на тот же уровень. Да мы и были на этом уровне, просто это футбол, и некоторые команды удачно под нас подстраиваются», – рассказал Ребров.

На данный момент «Динамо» набрало в УПЛ 46 очков и делит с «Шахтером» первую строчку турнирной таблицы.