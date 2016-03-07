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    33 болельщика были задержаны во время матча ЦСКА – «Спартак»

    Во время поединка 19-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:0) полицейскими было произведено задержание 33-х болельщиков.

    Все они были задержаны по причине мелких правонарушений. Сотрудники правоохранительных органов составили административные протоколы, и в данный момент все болельщики отпущены по домам.

    Напомним, встреча ЦСКА – «Спартак» состоялась в воскресенье в Химках. По данным представителей МВД, на стадионе присутствовали 17 тысяч болельщиков.

    Источник: Интерфакс

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    07.03.2016 01:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 марта 2016, 07:12

      А что кроме 17 тысяч ,болельщиков пони вообще не было-или это только тут они такие говорливые?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +118

      Лыков > Диктор 7 марта 2016, 18:25

      Не базарь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 7 марта 2016, 02:49

      Похоже это лучшие из лучших.

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