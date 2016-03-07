33 болельщика были задержаны во время матча ЦСКА – «Спартак»

Во время поединка 19-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:0) полицейскими было произведено задержание 33-х болельщиков.

Все они были задержаны по причине мелких правонарушений. Сотрудники правоохранительных органов составили административные протоколы, и в данный момент все болельщики отпущены по домам.

Напомним, встреча ЦСКА – «Спартак» состоялась в воскресенье в Химках. По данным представителей МВД, на стадионе присутствовали 17 тысяч болельщиков.