33 болельщика были задержаны во время матча ЦСКА – «Спартак»

А что кроме 17 тысяч ,болельщиков пони вообще не было-или это только тут они такие говорливые?
Во время поединка 19-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:0) полицейскими было произведено задержание 33-х болельщиков.
Все они были задержаны по причине мелких правонарушений. Сотрудники правоохранительных органов составили административные протоколы, и в данный момент все болельщики отпущены по домам.
Напомним, встреча ЦСКА – «Спартак» состоялась в воскресенье в Химках. По данным представителей МВД, на стадионе присутствовали 17 тысяч болельщиков.