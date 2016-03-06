Подберезкин: «Мечтаю стать основным игроком «Краснодара» и пробиться в сборную России»

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин назвал выступления в основном составе «быков» и приглашение в сборную России пределом мечтаний на ближайшее время.

– О чем мечтаешь сейчас?

– Любой футболист хочет играть, причем играть на хорошем уровне. Мечтаю стать основным игроком клуба, добиться с ним успехов и получить вызов в сборную страны – вот мои главные цели на ближайшее время. А дальше – время покажет. Но, повторюсь, главное – играть…

Напомним, Подберезкин пополнил состав «Краснодара» во время зимнего трансферного окна.