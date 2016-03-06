Подберезкин: «Пожалуй, на сегодня «Зенит» и «Краснодар» равные команды»

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин прокомментировал результат домашнего матча с «Зенитом» (0:0) в 19 туре российской Премьер-лиги.

«Мы могли и забить, моментов было много. Хотя и у «Зенита» моменты тоже были. Вроде хорошая игра была, зрелищная. Мы вроде чуть больше были ближе к победе и сильнее хотели победить. Но не забили. Владеть мячом получалось, в контратаки выбегали хорошие. Вот только не забили… Могу ли сказать, что на сегодня «Зенит» и «Краснодар» равные команды? Ну, пожалуй, да.

Это была моя первая официальная игра. Немножко другие эмоции испытываешь, когда играешь в товарищеских играх. Был мандраж небольшой, если честно. Конечно, надо еще работать и работать. Тогда все будет нормально. Наверное, где-то нам не хватает хладнокровия, например, в последней стадии атаки. Я думаю, что один с игры забьем и все пойдет дальше хорошо», - сказал Подберезкин.