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    «Крылья Советов» — «Ростов». Онлайн-трансляция

    Чемпионат России возвращается, и первыми в 2016 году стартуют «Крылья Советов» и «Ростов». Желто-синие удивили всех, забравшись на второе место в турнирной таблице, и теперь им предстоит подтвердить свои амбиции в битве с крепкой командой Веркаутерена.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Ростов». Начало в 14:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2016 14:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12

      Морозяка 5 марта 2016, 14:53

      сушняк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 марта 2016, 12:41

      Ростову удачи!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 марта 2016, 09:48

      Ростов выиграет 2-0(2-1)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 5 марта 2016, 08:13

      Ничья будет

      -1
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