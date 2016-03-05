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    РФПЛ. «Ростов» обыграл «Крылья Советов»

    В первом матче 19-го тура РФПЛ «Ростов» одержал гостевую победу над «Крыльями Советов» 1:0. Три очка донскому клубу принес точный удар Александра Гацкана.

    Отметим, что хозяева могли спастись от поражения, однако Йоан Молло на 60-й минуте встречи не сумел реализовать пенальти.

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Гацкан, 29.

    Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Концедалов (Бато, 34), Бурлак, Таранов, Ятченко (Корниленко, 75), Молло, Померко (Чочиев, 84), Габулов, Бруно, Яхович.

    Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Новосельцев, Баштуш, Маргасов, Полоз (Калачев, 74), Гацкан, Нобоа, Канга (Могилевец, 67), Азмун (Ерохин, 63).

    Предупреждения: Бурлак, 85 Гацкан, 43; Кудряшов, 90.

    Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2016 16:27
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    Комментарии34
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    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 5 марта 2016, 18:43

      Ростов с победой!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 5 марта 2016, 17:50

      Ростов чемпион!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > REDWHITE_ 5 марта 2016, 18:03

      Совсем пали краснобелые. А ведь ещё каких-то 15 лет назад они бубнили, что "спартакчемпион". Но хребет сломан, и они начинают глорить за Ростов и прочие настоящие клубы. Не за свою же к/б-херню переживать, верно?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ФК Зенит всея Руси 5 марта 2016, 18:05

      Дядя-после Ростова самый лучший клуб-Спартак.А что Спартак-чемпион это все с детства знают)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > андрей андреев 5 марта 2016, 18:08

      Я сейчас посмотрел Википедию - не поверишь, но там указано, что чемпион сейчас совершенно другая команда. Хорошая. Не ваше К/Б-овно.
      -
      Ты наверное спишь, как прынцесса, уколовшись веретеном, и 15 лет до тебя свежие новости не доходят?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > ФК Зенит всея Руси 5 марта 2016, 18:14

      деточка, каких-то 15 лет назад, про выскочку зенит вообще никто не знал. Они всю жизнь провели в низших Лигах, в то время, как Спартак ковал Славу советского футбола. Только в 1984 году, на 60-летие Гришки Романова, Политбюро решило сделать эту командочку чемпионом. Спартак, приехав в Ленинград, вертел сам знаешь где эти решения и порвал их 4-2. После этого, руководство Спартак прибыло на ковер к Лёньке Брежневу и получило втык. Вот так, сынок.

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > REDWHITE_ 5 марта 2016, 18:40

      Зенит в Европе сделал столько, что Спартаку некогда, зачем спорить с ними. Зенит и Спартак не сопоставимо разные команды.

      0
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > REDWHITE_ 5 марта 2016, 18:43

      Если ты, дремучее существо, не знал о Зените - так тебе же и хуже.
      Могу представить, как у тебя рвёт твоё нутро, когда Зенит вам и хребет сломал, и на помойку Истории вышвырнул.
      Вы никто. Что в переводе на человеческий язык означает: вы всего лишь Спартак.

      2
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 > ФК Зенит всея Руси 5 марта 2016, 19:00

      Просто если Ростов станет чемпионом это будет достойно уважения,,,,с ихими финансовыми проблемами,,,,А на Зенит вся страна тратит деньги включая пенсионеров,ну что сдесь особенного будет Зенит имеет состав благодаря государству по цене как все остальные вместе взятые

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 марта 2016, 17:38

      А ведь через неделю ЦСКА приедет в Ростов!

      4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > APchelov 5 марта 2016, 17:50

      Бердый их обыграет

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 марта 2016, 17:25

      Вялая игра,можно сказать и не игра вовсе.

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Pourport 5 марта 2016, 18:01

      Ну да,не то,что игра дЫнамо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Yurok161 2 апреля 2016, 13:16

      Сегодня твой Ростов со Спартаком играет!Могешь с мясом в десны подолбиться!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 марта 2016, 17:05

      Ну а что? Когда-то и средний Рубин стал чемпионом. А это уже серьёзный статус

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > APchelov 5 марта 2016, 17:18

      Рубин стал чемпион, имея много денег, большие связи старого Бабая и т.п. Ты помнишь, как судили Рубин в год чемпионства? А я помню, как соперников рубиновых засыпали карточками, гнобили пеналями, а костолома Сибайю боялись удалить за откровенное злостное хулиганство, ага.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > Aztec58 5 марта 2016, 17:23

      Рубин был чемпионом по делу и по силе, зачем все это говорить.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Димон Алма-Ата 5 марта 2016, 18:06

      Он спартач.
      Это значит, они искренне считают, что их никакущщая фигня тогда должна была обогнать Рубин - но злые враги устроили против-Спартака-В-пользу-Рубин
      а "заговор", в результате чего футбольное поле наклонялось в сторону ворот Сослана и мячи сами закатывались в сетку ФКСМ.
      Дикие люди, что возьмёшь. Спартаковцы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Aztec58 5 марта 2016, 18:07

      А РОстов наоборот гнобят(матч с цска),но это не помешает ему занять 1 место...Ладно,ладно второе...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > ФК Зенит всея Руси 5 марта 2016, 18:35

      Не добавить не отнять, все по делу сказал.

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 5 марта 2016, 16:53

      Я болельщик Рубина вот уже 7 лет, представьте как мне сейчас обидно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Димон Алма-Ата 5 марта 2016, 18:00

      Держись.
      Но понятно, что обидно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Димон Алма-Ата 5 марта 2016, 18:10

      А как нам будет обидно когда Бекиевич уйдёт(((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 5 марта 2016, 16:51

      Молло не казёл!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      Kuhonnik 5 марта 2016, 16:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Походу Ростов еще не обували, так обуют

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 5 марта 2016, 16:38

      Поздравляю Ростов. Очень круто.
      Минимум на сутки - первая строчка с ЦСКА. Бердыев показывает класс.

      5
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      Рейтинг: +92

      taben > ФК Зенит всея Руси 5 марта 2016, 16:43

      завтра зэлуиш чпокнет конюшню, все эксперты уверены! .))

      -3
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      Рейтинг: +1297

      compka 5 марта 2016, 16:37

      Джанаев почуял конкуренцию ...

      0
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