Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Казаков: «Кокориным интересовался «Вольфсбург» и дортмундская «Боруссия»

Казаков: «Кокориным интересовался «Вольфсбург» и дортмундская «Боруссия»

4 марта 2016, 12:47
8

Бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков рассказал о том, что к новоиспеченному форварду "Зенита" Александру Кокорину в свое время проявляли интерес такие клубы, как дортмундская "Боруссия" и "Вольфсбург".

"Кокорина хотел не только "Зенит". Им всерьез интересовался "Вольфсбург", предлагая 12 миллионов евро. Но "Динамо" тогда только вернуло его из "Анжи" за 18. Дортмундская "Боруссия"видела его кандидатом на замену Левандовски. Скаут клуба несколько раз специально прилетал в Москву – и сумма тогда фигурировала более внушительная, поскольку "Бавария" давала за поляка солидные деньги. Но на каком-то этапе не срослось, а жаль. Тогда бы мы смогли оценивать Кокорина исключительно как форварда, без привязки к его фотоиллюстрациям покупок – вроде новой иномарки за 70 миллионов рублей или рюкзака за 250 тысяч по старому курсу. И сколько бы он ни зарабатывал, не было бы скатывания в тему: "его испортили большими деньгами".

А пока он здесь, на большом контракте и пока он не волшебник – от этой темы не уйти. Что "он наелся", что "мотивация не та". Поэтому все и гадают: что произойдет с ним в "Зените", это будет второй Бухаров или Дзюба? Поможет ли новый клуб выйти ему на тот уровень, которого от Кокорина все ждут", - отметил Казаков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Вольфсбург Боруссия Д Зенит Динамо Кокорин Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
APchelov
1457086530
Все ждут... Никто и ничего от него ждёт. Ему ещё повезло, что удалось пристроиться в Зените, хотя для нас в Питере он - незваный гость
Ответить
Kano
1457087528
Что клубы, что игроки российские просят не реальные трансферные суммы и зарплаты.
Ответить
Nerlinger
1457087690
кому он на ... нужен!!!
Ответить
Asbjorn
1457089492
Как балотелли загубит себя и все
Ответить
С-Пб on-line
1457093616
Нихер его, чуть второй гол не привёз в Португалии
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1457105551
Вот и шёл бы куда подальше.
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1457273452
В Кокорине самое ценное -- его кошелек.
Ответить
Главные новости
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
20:30
3
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
20:26
4
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
20:23
3
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
20:19
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
20:11
9
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
19:36
12
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
19:25
3
Радимов – о «Динамо»: «Так в футбол не играют уже давно»
19:16
1
Все новости
Все новости
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
19:36
11
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
19:25
3
Радимов – о «Динамо»: «Так в футбол не играют уже давно»
19:16
1
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
4
⚡ РПЛ. «Зенит» в Петербурге сенсационно проиграл «Родине» (1:2)
18:59
131
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 9 августа 2026
18:52
1
ФотоИгрок «Спартака» выйдет на матч с «Краснодаром» под именем отца
18:35
3
Миранчук отреагировал на появление Овечкина на матче «Динамо»
18:21
Аршавин вынес резкий вердикт про «Динамо»: «Состав не соответствует ожиданиям»
18:00
4
Агент Сафонова ответил на критику Сулейманова: «Посоветовал бы ему посмотреть на статистику»
17:45
4
Шварц прокомментировал первую победу с «Динамо» после своего возвращения
17:26
1
Евсеев назвал причину поражения махачкалинского «Динамо» от московского
17:17
3
Овечкин надеется на чемпионство «Динамо» в этом сезоне
17:05
1
В московском «Динамо» оценили победу над махачкалинским «Динамо»
16:50
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»
16:37
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:28
РПЛ. «Динамо» одержало первую победу, обыграв «Динамо Мх» (3:1)
16:26
5
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
16:10
Евсеев – об игре «Динамо» с «Динамо Мх»: «Сегодня все болельщики будут за «Динамо»
15:51
Ловчев – о «Локомотиве»: «Может откатиться в середняки»
15:41
3
«Прямо сейчас идут переговоры»: ЦСКА хочет купить нападающего
15:25
7
ФотоОвечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед матчем «Динамо» – «Динамо Мх»
15:19
2
В «Локо» двумя словами описали ситуацию в клубе
14:50
1
Бабаев объяснил, зачем ЦСКА купил вратаря Бориско
14:41
4
«Локомотиву» предложили тренера на замену Галактионову
14:24
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+