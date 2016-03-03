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    Дунга вызвал Халка на ближайшие матчи сборной

    Главный тренер сборной Бразилии Дунга вызвал игрока "Зенита" Халка на матчи отборочного цикла чемпионата мира—2018 со сборными Уругвая (26 марта, Ресифи) и Парагвая (30 марта, Асунсьон).

    Полностью состав выглядит следующим образом:

    вратари: Марсело Гроэ ("Гремио"), Алиссон ("Интернасьонал"), Диего Алвес ("Валенсия");

    защитники: Давид Луис, Маркиньос (оба — "ПСЖ"), Миранда ("Интер"), Жил ("Шаньдун Лунэн"), Данило ("Реал"), Дани Алвес ("Барселона"), Филипе Луис ("Атлетико"), Алекс Сандро ("Ювентус");

    полузащитники: Луис Густаво ("Вольфсбург"), Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Ренато Аугусто ("Бейцзин Гоань"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), Оскар, Виллиан (оба — "Челси"), Лукас Лима ("Сантос"), Кака ("Орландо Сити"), Дуглас Коста ("Бавария");

    нападающие: Неймар ("Барселона"), Халк ("Зенит"), Рикардо Оливейра ("Сантос").

    Источник: Globo

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    03.03.2016 17:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 3 марта 2016, 19:21

      Жонас из Бенфики забил 26 голов в этом сезоне, где он?
      А Тьяго Силва поломался что ли?

      0
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      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Schicko_008 3 марта 2016, 19:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      непонятно, что в такой форме там будет хулк делать?

      -5
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > REDWHITE_ 3 марта 2016, 20:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На скамейке сидеть

      -5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 марта 2016, 19:07

      может за ум возьмется или вообще филонить будет дескать и так вызвали чего ж-опу рвать

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 3 марта 2016, 18:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      хулк уже кончился, как футболист

      -4
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      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 3 марта 2016, 18:24

      Вот зачем китайцев вызывать?

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > MaxOfMobbDeep 3 марта 2016, 19:49

      И почему так мало из Бразилии?

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