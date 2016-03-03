Манчини: «Пара проигранных матчей, и нас критикуют абсолютно все»

Главный тренер "Интера" Роберто Манчини доволен своими подопечными даже несмотря на вылет из Кубка Италии.

"Это был отличный матч, и я благодарен подопечным за игру. Очень жаль, что так получилось, ведь мы заслуживали выйти в финал. "Интер" был на первом месте в Серии А на протяжении 18 туров, но мы все равно получали критику. Сейчас стоило проиграть несколько матчей, и нас критикуют абсолютно все. Но мы будем работать, не обращая на это внимание. В этом матче все решила одна ошибка", - приводит слова Манчини Rai Sport..

Напомним, что недавно сообщалось о возможном увольнении итальянского специалиста.