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    «Интер» может уволить Манчини

    Миланский "Интер" может расстаться с главным тренером Роберто Манчини.

    Руководство клуба недовольно работой наставника и потребовало от него добиться четырех побед в ближайших пяти матчах. Впрочем, и этого может оказаться недостаточно, так как в случае непопадания "Интера" в Лигу чемпионов, Манчини будет уволен по окончании сезона.

    Напомним, что после 27 туров "Интер" имеет в своем активе 48 очков и занимает пятое место в Серии А. От третьего места, которое дает возможность сыграть в Лиге чемпионов, команда отстает на 5 очков.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    02.03.2016 19:53
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