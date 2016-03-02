Мхитарян прокомментировал предстоящий матч с «Баварией»

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Генрих Мхитарян рассказал о том, как его команда готовится к матчу против "Баварии".

"Насколько я знаю, "Бавария" уже проигрывала в этом сезоне, как в Лиге чемпионов, так и в Бундеслиге. Почему бы нам не нанести мюнхенцам еще одно поражение?

Мы уважаем соперника, но знаем его слабые стороны и попытаемся ими воспользоваться. Уверен, что все у нас получится.

Новый контракт с "Боруссией"? Это не зависит от того, что решат насчет своего будущего Хуммельс и Гюндоган. Они безумно сильные игроки, но я не отталкиваюсь от их решений", — сказал Мхитарян.

Напомним, что матч "Боруссия" Д — "Бавария" состоится в 5 марта. Начало встречи в 20:30.