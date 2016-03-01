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    Черчесов: «Российские легионеры «Легии» не по карману»

    Наставник польской "Легии" Станислав Черчесов признал, что его команда не может заключить контракт с сильным футболистом из российского чемпионата, так как в РФПЛ зарплаты на порядок выше, чем в Польше.

    "Российские легионеры "Легии" не по карману. В России намного выше зарплаты. Тут должны совпасть обстоятельства. Знаете, как бывает: футболист, допустим, получил травму, долго не играет и ради практики готов пожертвовать какими-то деньгами. Но игрока высокого класса сегодня из российского чемпионата непросто взять. Можно даже сказать – нереально", — рассказал Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.03.2016 10:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 1 марта 2016, 16:26

      Россия разбалованная страна,без менталитета,в Европе на порядок выше

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > hodyrev 1 марта 2016, 17:31

      Россия без менталитета? Ну, ты загнул, однако? Слово-то знакомо?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 марта 2016, 15:07

      Сам-то как? Из любви к искусству?

      -2
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      Рейтинг: +6876

      sochi-2013 1 марта 2016, 13:57

      Зато остальной народ живет там получше нашего.

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