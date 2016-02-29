Василий Березуцкий: «К игре против «Спартака» должен быть готов»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о своем состоянии.

– Василий, вы не полетели на кубковый матч в Уфу, чем изрядно напугали своих болельщиков. Можете их как-то успокоить?

– Наверное, могу. На самом деле по сравнению с последними месяцами чувствую себя уже относительно неплохо. Вот и на сборах провел по тайму в двух играх. При этом болевые ощущения в ноге еще, конечно, остаются – для их окончательного преодоления нужно время.

Но в целом, к игре в выходные против "Спартака" должен быть готов, а вот в Уфу не полетел, поскольку играть на жестком искусственном поле, да еще в мороз мне сейчас просто противопоказано, – сказал Березуцкий.