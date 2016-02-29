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  • Гендиректор «Черноморца»: «Я не говорил, что мы уже начинаем процедуру банкротства»

Гендиректор «Черноморца»: «Я не говорил, что мы уже начинаем процедуру банкротства»

29 февраля 2016, 22:22
1

Генеральный директор одесского "Черноморца" Сергей Керницкий заявил, что его слова были неправильно поняты. Ранее появилась информация о том, что Керницкий объявил о начавшейся процедуре банкротства клуба.

"Я не так сказал. Я говорю, что у нас выход из сложившейся ситуации – это подать на банкротство, но не сейчас.

Общая ситуация следующая. Для достройки нашего стадиона, который уже стал визитной карточкой Одессы, мы брали кредит у "Сбербанка России" порядка 40 миллионов долларов, которые мы освоили. До марта-апреля 2014-го года по графику, день в день, час в час мы все выплачивали. На данный момент мы по кредиту выплатили 11 миллионов долларов. Мы свои обязательства выполняли. Когда кредит привязан к валюте, а курс валюты резко пошел вверх и доходил до 40, в это время какие-либо валютные поступления отсутствовали. Мы вышли на "Сбербанк России" и предложили обсудить сложившуюся ситуацию. Я еще раз говорю, что мы не отказываемся от наших кредитных обязательств, но давайте мы его выплатим в разумных пределах. То есть мы предложили сделать реструктуризацию этого долга. "Сбербанк России" на это не пошел.

Наши полуторагодичные переговоры закончились тем, что "Сбербанк" подал в суд и выиграл первую инстанцию.

Мы проанализировали всю эту ситуацию и считаем, что это скрытая форма рейдерства. Скорее всего, что это схема, за которой стоят люди, которые при продаже залоговой недвижимости оформят на себя права владения этой недвижимостью. Что за люди, я пока не хочу говорить, это еще не проверенная информация. В данной ситуации все идет к тому, что это бюджетообразующие предприятия именно "Черноморца". Потому если клубу нечем будет платить, в этой ситуации единственный способ – объявить себя банкротом.

Я прекрасно понимаю, что этим шагом я как генеральный директор попадаю под статью уголовного кодекса об умышленном банкротстве, но я этого не боюсь, поскольку у нас вполне обоснованные доводы, почему мы так поступили.

В настоящий момент мы подали апелляцию. До этого о первых судебных процессах мы не говорили, считали, что это может быть расценено как давление на суд. Решение суда законно, но не справедливо. Для суда мы до сих пор живем в 2010, 2011, 2012 году, еще до экономического кризиса.

Мы надеемся, что наc услышат другие суды и мы будем бороться до последнего. Как вариант, когда борьба будет бесполезна, мы вынуждены будем заявить о своей ликвидации", – цитирует Керницкого FootBoom.com.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Украина Черноморец
Комментарии (1)
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Aztec58
1456774023
Короче, захотели кинуть Сбербанк России, но при этом обвиняют кредитора в "скрытом рейдерстве", ну не аферисты ли?
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