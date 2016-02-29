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    Маркевич не поддерживает решение Селезнева перейти в «Кубань»

    Главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич прокомментировал переход нападающего днепропетровской команды Евгения Селезнева в "Кубань".

    – "Днепр" покинул Селезнев. Он с вами обсуждал свой переход в "Кубань"?

    – Как он мог обсуждать, если я обо всем узнал в последний день перед его уходом?! Клубы договорились. Он нас поставил перед фактом. Это его выбор.

    – То есть у вас не было шансов сохранить ведущего нападающего команды?

    – В курсе, видимо, были только президент и генеральный директор. В "Днепре" о решении таких вопросов меня в известность не ставят. Я все узнаю постфактум.

    – Учитывая ваше отношение к России, вы поддерживаете решение Селезнева?

    – Лично я никогда бы не сделал такой шаг, но это сугубо его выбор.

    Напомним, что вчера Селезнев дебютировал в составе краснодарского клуба в матче 1/4 финала Кубка России с "Зенитом" (0:1).

    Источник: iSport.ua

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    29.02.2016 12:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 29 февраля 2016, 18:45

      Самому бы задолжали такую сумму и побежишь в поисках лучшей жизни!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 февраля 2016, 18:06

      В своё время Маркевич за 50 тонн у.е. не погнушался принять тонущий Анжи (2002), помочь - не помог, но на ремонт львовской квартиры хватило, ага.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 29 февраля 2016, 13:18

      Скоро и тебя выпрут!

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