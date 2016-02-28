Виллаш-Боаш: «Смольников только набирает форму, а Шатов иногда жалуется на боль»

Наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш рассказал, по каким причинам не попали в состав на матч 1/4 Кубка России против "Кубани" (1:0) несколько ключевых игроков команды.

"Смольников только набирает форму. Индивидуально он начал тренироваться в Испании, а с командой провел только одну полноценную неделю. Постепенно будем давать ему игровое время. Сегодня для него был хороший тест.

С Шатовым в целом все хорошо, но иногда он жалуется на боль. Ему предстоит обследование в Германии, после которого, надеюсь, сможем сказать, что он готов на 100%. Гарай не тренировался три последних дня, так как чувствовал дискомфорт в мышцах. Мы решили не подвергать его риску. Ломбертс был дисквалифицирован, поэтому на тренировке мы попробовали на позиции центрального защитника Кришито. Он играл центральным защитником еще за "Дженоа", и сегодня он выглядел хорошо.

У Александра Кокорина в последние дни были проблемы с мышцами, но мы включили его в заявку на игру. В отеле на карантине он мог получить необходимое лечение. Мы решили не рисковать им сегодня", – сказал Виллаш-Боаш.