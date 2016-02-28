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    Сарсания: «На мой взгляд, пригласить Аршавина в «Кайрат» - решение сомнительное, но Бородюк в него верит»

    Бывший спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания поделился своим мнением о возможном переходе полузащитника Андрея Аршавина в казахстанский "Кайрат".

    Аршавин разорвал контракт с "Кубанью" и вот-вот трудоустроится в "Кайрате". Почему в России Андрей никому не понадобился?

    – Потому что опыт с "Кубанью" неудачен. И после "Зенита" Андрею в России тяжело будет где-то играть. В командах попроще, чем "Зенит", надо больше работать, бегать, чтобы в целом нивелировать разницу в классе. А Андрей никогда не отличался физическими данными.

    – "Кайрат" – его последняя команда?

    – Кто знает, но пока видится, что да. Если дальше куда-то ехать, то только за большими деньгами, куда-то еще восточнее, чем Казахстан.

    – У Александра Бородюка есть возрастной Тимощук, зачем ему такой же Аршавин?

    – Знаю, что Генрихович хорошо знает игрока. Для меня это решение сомнительное, в Казахстане чемпионат непростой, много борьбы. Решение неоднозначное, но Бородюк дал шанс игроку, которому верит.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.02.2016 16:59
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