Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Генеральный директор «Спартака»: «Не было никакой возможности удержать Таски»

    Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов рассказал о подробностях перехода защитника Сердара Таски на правах аренды в "Баварию".

    "Произошел невынужденный уход Таски. Но я могу сразу сказать, что удержать этого игрока не было никакой возможности, в противном случае мы бы получили демотивированного футболиста. "Бавария" – это топ-клуб. Мы не стали его удерживать, хотя пытались, но он настоял на том, чтобы его отпустили. Это ощутимая потеря.

    Но у нас есть молодые перспективные ребята, на которых мы рассчитываем. Единственное, чего им может не хватать – это игрового опыта. Все остальное они приобретают и приобретут, я надеюсь. Мы потеряли в количестве, но можем приобрести за счет желания, старания и самоотдачи", – рассказал Родионов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.02.2016 20:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 февраля 2016, 21:14

      Да фиг с ним, настоящий турка должен жить на родине - в Германии, ага.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11