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    Сарсания: «Вылет наших клубов из Лиги Европы говорит о падении уровня чемпионата России»

    Бывший российский агент и функционер, а ныне главный тренер литовского "Атлантаса" Константин Сарсания отметил падение уровня чемпионата России.

    "Конечно, кризис влияет очень сильно, я не знаю ни одной команды, чтобы добавился бюджет, а вот убавляется он, особенно в рублевом эквиваленте, очень серьезно.

    Трансферы где наши клубы могут делать в основном? За границей. А за границей другая валюта, и для наших клубов это представляет очень большие затраты, проблемы отсюда.

    Клубы первой пятерки еще что-то могут, а остальные... Усиливаться нечем, клубы не будут конкурентоспособными в Европе, а значит, что уровень чемпионата будет падать. Хотя он и так уже упал. Об этом говорит и вылет наших клубов из Лиги Европы. Попались достаточно хорошие и сильные команды – "Фенербахче" и "Спарта". С одной стороны, логично, с другой стороны, это подтверждает, что уровень РФПЛ упал", – сказал Сарсания.

    Источник: Р-Спорт

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    27.02.2016 18:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +91

      grigkh 27 февраля 2016, 23:07

      А таблица коэффициэнтов говорить что в этом году уже 11.500 !!! Не помню такого у России.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 февраля 2016, 21:26

      Главное, сам не упади, ага.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 февраля 2016, 20:42

      америку блин открыл я это еще летом говорил а будет еще хуже в ЛЕ может быть еще и с горем пополам из групп выйдем а вот в ЛЧ ловить нечего скоро там одной команды хватит

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 февраля 2016, 20:01

      Слова истинно ; русского ; .

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