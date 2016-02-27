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  • Панченко: «Готов играть в защите ЦСКА, если Слуцкий увидит во мне оборонительные задатки»

Панченко: «Готов играть в защите ЦСКА, если Слуцкий увидит во мне оборонительные задатки»

27 февраля 2016, 13:46

Форвард ЦСКА Кирилл Панченко рассказал о своих перспективах в армейском клубе, отметив, что готов при надобности сыграть и в обороне.

– Есть ощущение, что ближайшие полгода будут для Кирилла Панченко решающими? Уже пора как следует показать себя...

– Да у меня такое ощущение с первого дня в ЦСКА! Я не могу довольствоваться тем, что ближайшие матчи решающие. Потому что в команде каждый день решающий. Какой смысл опускать руки? Говорить: "Ну все, я не смогу, не вышло..."? Это не про меня история.

– С приходом Широкова и Оланаре про некоторых игроков ЦСКА немного подзабыли, в том числе про вас. Может, так даже лучше?

– Конкуренция – это всегда здорово! Широков и Оланаре только усилят ЦСКА. Поверьте, я не злился, узнав об их трансферах. К чему негатив – было очевидно, что в таком клубе всегда будут сильные игроки. И слава богу!

– Да, но вы сами недавно сказали, что в идеале хотите играть на позиции "под нападающим". С приходом Широкова о ней можно разве что мечтать.

– Сложно не согласиться. Но Леонид Викторович ведь всегда просит много двигаться, меняться местами. Ты можешь оказаться и слева, и справа, и на острие. Потому, опять-таки, какой-то страшной проблемы я в нынешней ситуации для себя не вижу.

– А если Слуцкий отрядит вас в защиту, как Ткачева?

– Думаю, это скорее из области фантастики. Впрочем, если Леонид Викторович увидит во мне оборонительные задатки – значит буду там играть!

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман Панченко Кирилл Ткачев Сергей Оланаре Аарон Слуцкий Леонид
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