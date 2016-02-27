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    Кобелев: «Наигрывать новичков придется по ходу Кубка и чемпионата»

    Главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев рассказал об адаптации новичков команды и о том, как команда готовится к возобновлению сезона.

    "Думаю, основной состав определен процентов на 80. К сожалению, новички швед Холмен и черногорец Бечирай поступили в наше распоряжение только в середине третьего сбора и наигрывать их в составе придется по ходу Кубка и чемпионата.

    Мне удалось заранее увидеть их в деле. Лишь после этого я пришел к выводу, что они способны принести пользу "Динамо". Это футболисты с широким диапазоном действий. Холмен способен сыграть как слева, так и справа в центре обороны. А Бечирай, хотя и выступал в минском "Динамо" на месте центрального нападающего, в сборной Черногории еще и исполнял функции действующего из глубины левого форварда. Кстати, в матче с норвежским "Стремсгодсетом" он провел второй тайм именно на этой позиции", — сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.02.2016 07:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 27 февраля 2016, 12:06

      Давай Андрюх ,и у тебя получица мы все в тебя верим Мы Великое Динамо Москва :)

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