Сауль: «В академии «Реала» у меня воровали обувь и еду»

Полузащитник "Атлетико" Сауль рассказал о своем опыте пребывания в юношеской академии "Реала", где он занимался в детстве.

"Я не страдаю от того, что со мной происходило, потому что это был хороший опыт и я многому научился, повзрослел как личность.

Многое происходило вне поля. Спортивная составляющая была в порядке, но происходили вещи, которые не должны случаться с 11-12-летним ребенком.

У меня воровали обувь, еду, наказывали за то, чего я не делал, и отстраняли от тренировок на две недели.

Кто-то отправил письмо тренеру, подписавшись моим именем. Я сказал, что это не мое письмо, потому мне незачем этим заниматься", – сказал Сауль.