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    Лахтер: «Давно не приходилось видеть такого посредственного трансферного окна в России»

    Футбольный агент Денис Лахтер поделился своим мнением о приобретениях и активности российских клубов в зимнее трансферное окно, которое закроется сегодня в полночь по московскому времени.

    "Давно не приходилось видеть такого посредственного трансферного окна! Трудно сказать, кто усилился лучше. Количество – это не всегда качество. В большинстве своем это усиления со знаком минус.

    "Локомотив" взял непонятного парня из "Олимпии"! Там был Андраж Шпорар, который блистал в последнее время и перешел в "Базель" за 2,8 миллиона евро. А тут непонятная сумма за футболиста, который играл в Словении далеко не первую скрипку. Что касается ЦСКА и Оланаре, то подобные трансферы особых иллюзий не питают. Да, он хорош в борьбе и неплохо играет головой. Но даже в чемпионате Китая он не выделялся.

    Про "Динамо" даже говорить не стоит. Приобретения по деньгам, но не верю, что кто-либо из этих исполнителей способен усилить команду. Хотя на фоне пионерского отряда Андрея Кобелева это возможно.

    В целом никто не удивил в трансферное окно. Надеюсь, пришедшие исполнители внесут свою лепту. Прежде всего хотелось бы зрелищности. Ждать осталось недолго", - отметил Лахтер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.02.2016 18:53
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 27 февраля 2016, 01:13

      Надо же, Лахтера не удивили, ай, ай.
      А кто-то собирался это сделать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 февраля 2016, 23:20

      Вообще то кризис...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 26 февраля 2016, 20:31

      Нашли, кого цитировать...

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