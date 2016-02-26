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  • Селезнев: «Не думаю, что после перехода в «Кубань» меня перестанут вызывать в сборную»

Селезнев: «Не думаю, что после перехода в «Кубань» меня перестанут вызывать в сборную»

26 февраля 2016, 18:43

Новоиспеченный нападающий "Кубани" Евгений Селезнев считает, что его переезд в российскую Премьер-лигу никак не должен сказаться на его месте в национальной сборной Украины.

– Нет опасений, что из-за перехода в "Кубань" вас перестанут вызывать в сборную Украины?

– Я не читаю интернет. Не думаю, что меня перестанут вызывать, если буду забивать голы за "Кубань". Я никогда не смешивал спорт и политику. Сложилась определенная ситуация, надеюсь, люди разберутся. Может, кто-то назвал меня предателем, не знаю… Но я никого не предавал! Поступил честно перед всеми. Пришел играть сюда в футбол, чтобы в будущем помочь своей сборной!

– С главным тренером сборной Украины Михаилом Фоменко свой переход обсуждали?

– Я эти дела могу обсудить только со своей семьей. Моя жизнь – это же не жизнь главного тренера сборной.

– К слову, Андрей Ярмоленко недавно сказал, что никогда бы не перешел в российский клуб, так как отец его не понял бы.

– Я дружу с Андреем. Но я сделал свой выбор. У меня оставалось еще два месяца контракта с"Днепром". Если бы, не дай бог, я получил травму, кто мне потом будет платить деньги? Поймите, я хочу играть в футбол и поехать на чемпионат Европы. Вот, собственно, и все.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-Лига Кубань (ЛФЛ) Украина Селезнев Евгений
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