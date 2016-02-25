Агент: «Селезнев перешел в «Кубань» чтобы получить игровую практику в преддверии Евро-2016»

Вадим Шаблий ,агент нападающего "Кубани" Евгений Селезнева рассказал о переходе своего клиента из "Днепра".

"У Жени Селезнeва обстоятельства, увы, сложились так, что игровая практика в "Днепре" оказалась под вопросом. За полгода до турнира мечты — Евро-2016 — мы не могли рисковать. Мечта сыграть в составе сборной Украины во Франции плюс огромное желание Сергея Ташуева видеть в своей команде бомбардира-лидера и склонили выбор Жени в пользу "Кубани". Удачи и побольше голов в новой команде, Селя!" - написал Шаблий.