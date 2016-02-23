Харт: «Нас ждет тяжелое противостояние в Киеве»

Вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт оценил шансы своей команды в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с киевским "Динамо". По словам голкипера, ему и его одноклубникам будет очень непросто в Киеве.

"Зависит от того, как посмотреть на ситуацию. Соперник может быть хорошо отдохнувшим, а может быть далеким от идеальной формы, учитывая паузу в чемпионате Украины. Все это станет понятно только после игры.

Сейчас "Динамо" явно на подъеме. Киевляне вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов и хорошо зарекомендовали себя в Европе. Поэтому нас ждет тяжелое противостояние. Особенно сложным будет поединок на выезде", — сказал англичанин.