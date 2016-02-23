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Юрченко: «Не хочу, чтобы сын становился футболистом»

23 февраля 2016, 10:52

Голкипер Давид Юрченко, подписавший с "Анжи" арендное соглашение признался, что желает сыну карьеру вне спорта.

"Переговоры прошли достаточно быстро. Менеджер, который занимается моими делами, сообщил, что есть вот такой вариант, и я сразу сказал: "Да". Для меня "Анжи" – команда, в которой, считаю, я смогу еще больше раскрыть свой потенциал. Рад, что меня пригласили. Надеюсь, помогу клубу добиться нужного результата. Сын с моей бывшей супругой находятся далеко – в Океании. На всю зиму туда отправились. Если получится, я, конечно, привезу сына сюда, чтобы он увидел, что такое Махачкала, Дагестан. Он как-никак мой самый ярый персональный болельщик.

Желал бы сыну карьеру игрока? Не пожелал бы. Потому что это на самом деле очень тяжелый труд, что, может быть, осознают не все. Чтобы достичь каких-то результатов в футболе, нужно приложить очень много усилий и проявить много упорства. К сожалению, не все это выдерживают. Конечно, я бы лучше своему сыну пожелал, чтобы он развивался не в спорте, а хорошо учился, чтобы у него были мозги получше, чем у папы, и он этим зарабатывал (смеется)", - сказал Юрченко.

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Россия Анжи Юрченко Давид
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