Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ростов» близок к подписанию вратаря «Актобе»

    Вратарь "Актобе" Станислав Покатилов, скорее всего, продолжит свою карьеру в "Ростове". Об этом сообщил тренер вратарей ростовского клуба Виталий Кафанов.

    – "Ростов" подписал вратаря Медведева. Означает ли это, что шансы на трансфер Покатилова сильно снизились?

    – Нет, ничего не изменилось, он хорошо работает. Просто в команде должно быть три вратаря. Доволен ли Покатиловым Курбан Бердыев? Он не вмешивается в наш цех.

    – Можно говорить, что Покатилов на 99 процентов игрок "Ростова"?

    – Да, – сказал Кафанов.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2016 01:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11