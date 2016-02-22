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Товарищеские матчи. «Спартак» сыграл вничью с «Шерифом» и другие результаты

22 февраля 2016, 19:51
7

В товарищеской встрече "Спартак" и "Шериф" разошлись миром – 3:3. За москвичей забивали Илья Кутепов, Куинси Промес и Лоренцо Мельгарехо.

В других контрольных матчах "Амкар" обыграл белорусский "Шахтер", а "Кубань" оказалась сильнее "Тамбова".

Товарищеские матчи

Кубань – Тамбов – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Чернышов, 47; 1:1 – Бальде, 48; 2:1 – Майрович, 67; 3:1 – Хубулов, 74.

Шахтер – Амкар – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Дайк, 35.

Спартак – Шериф – 3:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Кутепов, 21; 2:0 – Промес, 25; 2:1 – Суботич, 26; 2:2 – Иванчич, 54; 3:2 – Мельгарехо, 60; 3:3 – Гинсари, 63.

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Товарищеские матчи Кубань (ЛФЛ) Спартак Амкар-Пермь Шериф Шахтер Тамбов
Комментарии (7)
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Asbjorn
1456160989
Защита никакая,опорники никакие,как Спартак хочет бороться за места в еврокубках?
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3аднеприводный Криш
1456162479
Спартак - дно!
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REDWHITE_
1456162550
Много брака. Есть над чем работать. *************** заг
лянул на соккер, там такой срач)) Скоро сдохнет соккер))
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fakel-vrn
1456166751
на защищаю спартак..но...товарищеские игры ни о чем не говорят.. да и шериф в таблице лидер..незнаю уж каким составом они играли..
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REDWHITE_
1456207315
вот и увидел всех конебомжовских даунов)))
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