Кутепов: «Играть с Боккетти очень удобно»

Защитник "Спартака" Илья Кутепов не думает, что в его команде существуют проблемы с обороной.

– Сегодняшняя тренировка как и все предыдущие прошла отлично. Думаю, на матч с "Шерифом" выйдем и покажем хороший футбол.

– Что вы можете сказать о сопернике?

– Я честно не знаю эту команду, поэтому не могу ничего сказать. Думаю, достойный соперник.

– Отъезд Таски был неожиданностью?

– Нет, ходили же слухи. Дыма без огня не бывает. Ощущения, что теперь появилось больше шансов на попадание в стартовый не возникло. Нужно на каждой тренировке выходить и доказывать.

– Как вам играется с Боккетти?

– Очень удобно. С ним приятно работать, играть, находиться на поле.

– В СМИ нередко появляется информация, что в "Спартаке" проблем с центральными защитниками. Для вас доходит такая информация?

– Стараюсь не обращать внимания на это. В интернете редко сижу. В основном новости узнаю от родственников или друзей.