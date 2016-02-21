«Шальке» - «Штутгарт». Смотреть онлайн

В 22 туре немецкой Бундеслиги "Шальке" на своем поле примет "Штутгарт". Исход этого противостояния в первом круге чемпионата скорее всего не вызывал бы вопросов, однако сейчас "швабы" набрали ход и выигрывают уже на протяжении пяти матчей лиги подряд. Смогут ли Гельзенкирхенцы, ведущие борьбу за место в Лиге чемпионов на будущий сезон, остановить серию команды Юргена Крамни?

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи "Шальке" - "Штутгарт" в 19:30. Не пропустите!