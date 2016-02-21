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    Селезнев отказался комментировать слухи о переходе в «Кубань»

    Нападающий "Днепра" Евгений Селезнев прокомментировал информацию комментатора "Матч ТВ" Нобеля Арустамяна о его возможном переходе в краснодарскую "Кубань".

    - Интерес со стороны "Кубани"? Я не хочу об этом говорить.

    - То есть пока неясно, уходите ли вы из "Днепра" или остаетесь?

    - Без комментариев, - подытожил Селезнев.

    Главный тренер днепропетровцев Мирон Маркевич сообщил, что форвард действительно может покинуть команду.

    "Сначала он вроде ехал в Китай, а сейчас уже не едет. Посмотрим - время покажет. Но это дело Селезнева, он много отдал "Днепру". Если действительно будет что-то серьезное и конкретное, то он может уйти. Я уже привык, что в "Днепре" все может поменяться за пять минут. Меня уже ни чем не удивишь", - заявил Маркевич в эфире телеканала "Футбол 1".

    Источник: UA-Футбол

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    21.02.2016 08:36
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