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    Павлюченко не поможет «Кубани» в кубковом матче с «Зенитом», Сантана – под вопросом

    Нападающий "Кубани" Роман Павлюченко не поможет своей команде в матче 1/4 финала Кубка России против "Зенита", который состоится 28 февраля. Ранее российский форвард получил травму колена, а теперь тренируется по индивидуальной программе. Кроме того, отдельно работает защитник Фелипе Сантана.

    "Павлюченко тренируется по индивидуальной программе и не сыграет с "Зенитом". Также индивидуально тренируется Фелипе Сантана. Решение о его участии в матче пока не принято", – заявили в пресс-службе краснодарского клуба.

    Источник: Р-Спорт

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    20.02.2016 18:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 февраля 2016, 19:06

      Индивидуалист какой )))

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