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    «Кубань» объявила о расторжении контракта с Аршавиным

    "Кубань" официально расторгла договор с нападающим Андреем Аршавиным.

    "Футбольный клуб "Кубань" и нападающий Андрей Аршавин уладили заключительные юридические формальности в вопросе расторжения трудового соглашения. Клуб и игрок расстаются на позитивной ноте, с чувством взаимного уважения и благодарности за совместную работу.

    Футбольный клуб "Кубань" благодарит Андрея Аршавина за профессионализм – на поле и за его пределами, самоотдачу в ходе тренировочного процесса и сыгранных матчей, а также бесценный опыт, переданный молодым игрокам желто-зеленых. В будущем главная команда Краснодарского края желает одному из безусловно лучших игроков в истории российского футбола новых побед – в каком бы амплуа, привычном или уже новом, они бы ни были одержаны", – сказано на официальном сайте краснодарского клуба.

    Источник: ФК «Кубань»

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    19.02.2016 23:06
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