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  • Борис Игнатьев: «Система «осень-весна» оказалась полной ерундой»

Борис Игнатьев: «Система «осень-весна» оказалась полной ерундой»

19 февраля 2016, 17:50
4

Вице-президент московского "Торпедо" Борис Игнатьев рассказал о том, как он отнесся к неудачным выступлениям российских клубов на неделе в еврокубках. Напомним, что в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы "Локомотив" в Стамбуле уступил "Фенербахче" (0:2), "Краснодар" в Праге проиграл местной "Спарте" (0:1), а "Зенит" потерпел поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде против "Бенфики" (0:1).

"Одним из аргументов перехода на систему "осень-весна" было то, что нашим командам будет проще играть в зимне-весенней части еврокубков. Это оказалось полной ерундой! Перед возобновлением европейских турниров российские команды, в отличие от соперников, не провели ни одного официального матча. Все, что связано с неудачным выступлением наших клубов, связано именно с этим. Футболистам попросту не хватило игровой практики. Мы уступали в быстроте принятия решений и исполнительском мастерстве. Соперники были быстрее и мобильнее.

Нужно садиться и думать, как изменить подготовку команд, участвующих в еврокубках. Возможно, стоит подумать о специальном турнире для наших команд, участвующих в еврокубках, чтобы приблизить их к официальным матчам.

С точки зрения командных действий слабее всех выглядел "Локомотив". "Зенит", имея в составе больших мастеров, делал все возможное, чтобы эти "звездочки" блистали. Но соединить их в единую команду Андре Виллаш-Боашу не удалось. Что касается "Краснодара", то команде Олега Кононова не хватило быстроты и выносливости.

Шансы исправить ситуацию у российских клубов еще есть. В ответных матчах мы выйдем со знанием соперника. Однако времени на подготовку уже недостаточно. Перспектива участия трех российских клубов в Лиге чемпионов? Почему бы и нет. Другое дело, что представлять наш футбол нужно достойнее", - заявил Игнатьев.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Лига Европы Россия Краснодар Локомотив Зенит Игнатьев Борис
Комментарии (4)
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Aztec58
1455893838
Это было ясно ещё изначально, но Гинеру с агентами так легче вести бизнес, ага.
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ЖОРРО
1455903782
"Перед возобновлением европейских турниров российские команды, в отличие от соперников, не провели ни одного официального матча. Все, что связано с неудачным выступлением наших клубов, связано именно с этим...." Я не пойму,причём здесь система "осень-весна"???В чём она виновата?Давайте проводить матчи по системе осень-весна в феврале,будем играть в морозы,зато будет игровая практика!Клёво)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1455907940
Братья Фурсенко лучшие друзья Путина и критиковать их нельзя. Путин думает за нас.
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