Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Мидтьюлланду», победы «Севильи» и «Вильярреала»

Завершились пять первых матчей 1/16 финала Лиги Европы. «Андерлехт« был сильнее «Олимпиакоса«, «Мидтьюлланд« победил «Манчестер Юнайтед«, «Севилья« разгромила «Мольде«, «Сент-Этьен« обыграл «Базель«, «Вильярреал« переиграл «Наполи«.
Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи
Андерлехт (Бельгия) – Олимпиакос (Греция) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Мбоджи, 68
Мидтьюлланд (Дания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Депай, 39; 1:1 – Систо, 43; 2:1 – Онаучу, 76
Севилья (Испания) – Мольде (Норвегия) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Льоренте, 35; 2:0 – Льоренте, 49; 3:0 – Гамейро, 72
Сент-Этьен (Франция) – Базель (Швейцария) – 3:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Салл, 9; 2:0 – Монне-Паке, 39; 2:1 – Самуэль, 44; 2:2 – Янко, 56 (с пенальти); 3:2 – Баэбек, 77
Вильярреал (Испания) – Наполи (Италия) – 1:0 (0:0)
Гол: Суарес, 82