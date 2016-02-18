Суркис признал, что не отпустил бы Ярмоленко в Китай до лета

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о деталях несостоявшегося перехода полузащитника команды Андрея Ярмоленко в китайский клуб.

"Была предложена приблизительно такая же сумма, как и по Тейшейре, но с разными бонусами получалось еще больше.

Ярмоленко это предложение сразу отверг, поэтому мы не вступали ни в какие переговоры, ответили отказом и поставили на этом точку.

Мне очень приятно, что Андрей оказался категорически против этого перехода. Даже если бы он очень сильно хотел уйти, я бы сделал все возможное, чтобы сохранить его в команде до лета", — заявил Суркис в интервью телеканалу "Футбол 1".

Ранее сообщалось, что представитель китайского чемпионата согласился заплатить за Ярмоленко около 60 миллионов евро.