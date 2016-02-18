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    Гаврилов: «Об интересе «Ромы» и «Боруссии» к Зинченко ничего не знаю»

    Агент 19-летнего полузащитника "Уфы" и сборной Украины Александра Зинченко заявил, что ничего не знает об интересе к футболисту со стороны "Боруссии" и "Ромы".

    "Об интересе "Ромы" и "Боруссии" я пока ничего не знаю. Мне интересно, кто выпускает эту информацию?

    Во-первых, у него действующий контракт. Если что-то будет задумываться, то будем решать с руководством клуба. Разговоры могут идти какие угодно. Лично я ничего не знаю. Если предложение поступит, то оно придет не ко мне, а в клуб. У нас не долгосрочный контракт. Он ведь может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон. Если футболиста устраивает клуб, который им интересуется, то руководство "Уфы" может пойти на встречу футболисту и отпустить его", - рассказал Юрий Гаврилов.

    Напомним, что действующий контракт Зинченко с "Уфой" рассчитан до конца декабря 2018 года. По информации Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.02.2016 08:54
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 февраля 2016, 15:03

      Шамиль Газизов сам и сочиняет, ага. Потом продаст в Анжи.

      0
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      Рейтинг: +12

      bartalameo 18 февраля 2016, 11:53

      мне стало немного стыдно за то, что я не знаю, что это за футболист вообще...

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > bartalameo 18 февраля 2016, 15:04

      Вот-вот, а потом говоришь, что это Россия обоср...

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