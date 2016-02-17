Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дортмундская «Боруссия» интересуется Зинченко

    Агент украинского полузащитника "Уфы" Александра Зинченко Олег Еремин заявил, что его клиентом интересуется дортмундская "Боруссия".

    "Переговоры идут со многими клубами, кандидатов на футболиста очень много. Среди них и "Рома", и "Боруссия" из Дортмунда. Но пока нет конкретной информации, так как заявочный период в Европе уже закончен, хотя предварительные документы можно подготовить раньше. По всей видимости, Александр доиграет сезон в "Уфе". Все понимают, что футболиста такого уровня долго удержать не удастся. Безусловно, ему будет лучше продолжать расти в более амбициозном клубе", – сказал Еремин.

    19-летний Зинченко выступает за "Уфу" с 2015 года, провел за клуб 22 матча и забил 2 гола. За сборную Украины сыграл 1 матч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2018 года.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2016 15:43
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11