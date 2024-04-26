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  • Корнеев прокомментировал свою матерную экспертизу игры «Пари НН»

Корнеев прокомментировал свою матерную экспертизу игры «Пари НН»

26 апреля 2024, 13:12
6

Эксперт «Матч ТВ» Игорь Корнеев прокомментировал свои скандальные высказывания о «Пари НН».

«Уважаемые поклонники спорта! Накануне в прямом эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» произошел инцидент, который широко обсуждается в различных медиа. Я хотел бы принести извинения коллегам по эфиру, всем, кто работает на Матч ТВ, создавая действительно качественный спортивный продукт, футбольному клубу «Пари НН» и, главным образом, зрителям канала, которые вынуждены были услышать то, что услышали. Это было недопустимо и недостойно.

Хотел бы заверить, что в дальнейшем, подобных лексических оборотов с моей стороны не будет, как не было их и ранее. Еще раз приношу извинения за возникшую ситуацию», – сказал Корнеев.

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Источник: «Матч ТВ»
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Комментарии (6)
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порт
1714127850
Вход в студию после проверка на алкотестере.
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andr45
1714128807
За что извиняться? Для меринов - это нормальный рабочий лексикон. Мат, хамство, ксенофобия, доносительство, жестокость — это фирменный стиль армейского футбола. Далеко ходить не надо - Роша, Мозес, Дивеев, Федотов, ...
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МасСуд
1714130330
Ваще не пойму за сто извиняться то....?
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Владимир-Филиппов-vkontak
1714202009
Матч тв так активно продвигает медиалигу, а там такой комментарий был бы даже слишком мягким. Так что они должны быть наоборот всем довольны. Теперь РПЛ стал ближе к медиалиге.
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Aleks-Romanoff-yandex
1714252482
Удивлён! Корнеев - не Губерниев и не Чердак, не хам! Напротив интеллигентный, неглупый и даже где-то галантный дядька... Играл и жил в уважаемых клубах Европы! А тут такое... Ну затмение, бывает. Люди - не роботы). Извинился - это достойно!
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