Корнеев прокомментировал свою матерную экспертизу игры «Пари НН»

Эксперт «Матч ТВ» Игорь Корнеев прокомментировал свои скандальные высказывания о «Пари НН».

«Уважаемые поклонники спорта! Накануне в прямом эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» произошел инцидент, который широко обсуждается в различных медиа. Я хотел бы принести извинения коллегам по эфиру, всем, кто работает на Матч ТВ, создавая действительно качественный спортивный продукт, футбольному клубу «Пари НН» и, главным образом, зрителям канала, которые вынуждены были услышать то, что услышали. Это было недопустимо и недостойно.

Хотел бы заверить, что в дальнейшем, подобных лексических оборотов с моей стороны не будет, как не было их и ранее. Еще раз приношу извинения за возникшую ситуацию», – сказал Корнеев.