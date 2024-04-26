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  • Титов ответил, сколько игроков «Спартака» надо «отправить на выход»

Титов ответил, сколько игроков «Спартака» надо «отправить на выход»

26 апреля 2024, 13:19
17

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов призвал клуб провести чистку состава.

  • Накануне в 21-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (0:0).
  • Впереди матч с «Локомотивом» (28 апреля).
  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

– Вы бы хотели, чтобы новым главным тренером «Спартака» стал иностранец или россиянин?

– Мне все равно, кто будет главным тренером. Для меня главное, чтобы команда показывала стабильный и яркий футбол, а для этого нужен человек, который сумеет его поставить: именно привлекательный, c изюминкой. Для такого футбола нужны исполнители в команде.

Кто бы сейчас ни пришел в «Спартак», этот состав нужно перетряхивать и шесть-восемь игроков отправлять на выход, а возможно и больше. Для качественного футбола нужно будет покупать игроков. Готов ли «Лукойл» раскошелиться на это? Не знаю.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (17)
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DVOK68
1714128503
Прав Тит.
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andr45
1714129485
Я готов предоставить списочек: 1. Интриган и шантажист ДЖИКИЯ; 2. Трусливый СОБОЛЕВ; 3. Бездарь и шестерка Джикии ЛИТВИНОВ; 4. Бездарь и шестерка Джикии ДЕНИСОВ; 5. Бездарь ИГНАТОВ; 6. Бездарь УМЯРОВ;
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голлевацнен
1714129723
Да не правон вооще. Иностранцы губят наш футбол, поскольку быстро понимают, что стараться не обязательно. Но и благодаря им закрыта дорога для развития своих игроков, из школы. Вот в хоккее там поумнее - три иностранца, и всё. Наш хоккей любо-дорого смотреть. А так пусть Зенит создаёт вторую команду и бразильцы играют между собой. И закрыть лавочку.
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Январь 59
1714131090
Тренер должен уметь тренировать, а повышать спортивные кондиции ума много не надо. Достаточно (как это умеют практически все тренеры в предсезонку загнать всех в спорт зал на упражнения с гирями, гантелями и штангами. А вот работать над техникой, нарабатывать комбинации, отрабатывать розыгрыши, тут уже нужно не только командовать , но и головой думать.
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Freyd
1714135609
Мое мнение от кого надо избавляться:Джикия,Мозес,Умяров,Зобнин,Рябчук,Медина,Маслов,Классен это прям необходимо.Как раз 8 тел.
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FCSpartakM
1714138524
Адекватные слова, Титов в принципе всегда в рамках логики остается. Вот только на трансферы денег никто не даст, нужно 3-4 сезона собирать состав, и не за 4-6 млн игроков покупать , а по 10-15 млн. Но опять возвращаемся к пункту, что такие деньги вряд ли дадут. А бороться с зенитов в таком ключе нереально. Ну заскучали бразильцы за пять лет, сейчас пару окон и зенит их спокойно поменяет на других игроков и все пойдет по новой.
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