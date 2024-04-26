Титов ответил, сколько игроков «Спартака» надо «отправить на выход»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов призвал клуб провести чистку состава.

Накануне в 21-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (0:0).

Впереди матч с «Локомотивом» (28 апреля).

«Спартак» идет в РПЛ 6-м.

– Вы бы хотели, чтобы новым главным тренером «Спартака» стал иностранец или россиянин?

– Мне все равно, кто будет главным тренером. Для меня главное, чтобы команда показывала стабильный и яркий футбол, а для этого нужен человек, который сумеет его поставить: именно привлекательный, c изюминкой. Для такого футбола нужны исполнители в команде.

Кто бы сейчас ни пришел в «Спартак», этот состав нужно перетряхивать и шесть-восемь игроков отправлять на выход, а возможно и больше. Для качественного футбола нужно будет покупать игроков. Готов ли «Лукойл» раскошелиться на это? Не знаю.