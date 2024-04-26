Игроки «Сочи» не смогли принять душ после матча с «Ахматом» – известна причина

У футболистов «Сочи» возникли затруднения после матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1). В их раздевалке выключили холодную воду.

«Если вы думаете, что вчера для сочинцев все ограничилось отравлением, диареей и поражением, то нет. После игры у них в раздевалке отключили холодную воду.

Пропала вода не сразу – три-четыре игрока принять душ все же успели. На остальных холодной воды не хватило. В итоге большая часть игроков с горем пополам все же «попарилась в хамаме» (с помощью полотенец и футболок).

Больше всех этому казусу были удивлены иностранцы. Если быть точнее, по словам источников, легионеры были в *** [удивлены].

К слову, в прошлом году у «Сочи» была в Грозном аналогичная проблема – тогда в раздевалке отключили вообще всю воду и все игроки мылись из бутылок.

Горячий прием», – написал источник.