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  • Игроки «Сочи» не смогли принять душ после матча с «Ахматом» – известна причина

Игроки «Сочи» не смогли принять душ после матча с «Ахматом» – известна причина

26 апреля 2024, 12:26
19

У футболистов «Сочи» возникли затруднения после матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1). В их раздевалке выключили холодную воду.

«Если вы думаете, что вчера для сочинцев все ограничилось отравлением, диареей и поражением, то нет. После игры у них в раздевалке отключили холодную воду.

Пропала вода не сразу – три-четыре игрока принять душ все же успели. На остальных холодной воды не хватило. В итоге большая часть игроков с горем пополам все же «попарилась в хамаме» (с помощью полотенец и футболок).

Больше всех этому казусу были удивлены иностранцы. Если быть точнее, по словам источников, легионеры были в *** [удивлены].

К слову, в прошлом году у «Сочи» была в Грозном аналогичная проблема – тогда в раздевалке отключили вообще всю воду и все игроки мылись из бутылок.

Горячий прием», – написал источник.

  • Перед игрой стало известно, что футболисты «Сочи» отравились.
  • Переносить матч не стали.
  • «Сочи» идет в РПЛ последним.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Сочи Ахмат
Комментарии (19)
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порт
1714123875
В их раздевалке выключили горячую воду. ====================================== На остальных холодной воды не хватило. ======================================= Алло гараж, что в итоге отключили, горячую или холодную? Дятлы.
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Вованчик83
1714124057
Необходимо провести независимое расследование. Может бородатым и техничку влепят.
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MaxRnD
1714126149
Бог не теля ...
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andr45
1714128900
Это же Ичкерия) Давно пора к этому привыкнуть)
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andr45
1714129036
Интересно, как бы отреагировали на подобное хамство в ФИФА, УЕФА и Лазанском суде?)
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МасСуд
1714130432
Аура у вас плохая видимо))))
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DeStar
1714132725
ответочка ж понятно) но странные методы конечно кто следующий у ахмата в гостях играет? явно кому-то подкинут чето , второго на улице поломают, третьего жену в заложники возьмут)
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ScarlettOgusania
1714165010
в заголовке указано - "известна причина", только не пояснили в тексте почему отключили воду (выпили ишаки, сломался насос подачи воды, кончилась вода в Грозном, др.), ведь основная причина именно в этом...
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