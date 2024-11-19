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    • Названы критерии, по которым «Спартак» выберет нового спортивного директора

    Названы критерии, по которым «Спартак» выберет нового спортивного директора

    «Спартак» с вероятностью 99% назначит спортивным директором иностранца, сообщает журналист Иван Карпов. Отмечается, что должность займет точно не Сергей Корниленко, которого никогда не было в шорт-листе клуба.

    Также стали известны критерии выбора кандидатов:

    – опыт работы на аналогичном посту в сильном клубе одной из ведущих европейских лиг;

    – в вышеуказанном клубе выстроена эффективная система скаутинга, развит молодежный футбол, успешно реализован арендный бизнес;

    – в команде существует преемственность в игровой модели и подборе тренеров и футболистов из года в год;

    – соискатель компетентен в контроле всей системы спортивного блока клуба, а не только его основной команды.

    • Предыдущий спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал покинул пост 10 ноября. Он работал с начала года.
    • В числе кандидатов ранее назывались бывший спортивный директор «Лацио» Игли Таре и Марио Бранко из «Фенербахче».

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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    19.11.2024 21:59
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    Комментарии (1)
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    Питерский князь
    1732045848
    Главный критерий, мощная и упругая жопа, потому что, потом бантиками красно-белыми из неё плевать, после е*ли. :))) Давление должно быть высокое, бантики должны лететь далеко!
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