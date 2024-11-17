17 ноября 2024 года в 17:00 по московскому времени состоится матч 19 тура Первой лиги между командами «Тюмень» и «Сочи».

«Тюмень»

«Тюмень» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков за 18 матчей. Команда одержала всего 2 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 13 поражений, разница мячей -18 (14 забито, 32 пропущено). Последние три игры:

«Сочи»

«ПФК Сочи» располагается на 5-й позиции, набрав 28 очков за 18 матчей. У команды 7 побед, 7 ничьих и 4 поражения, с разницей мячей +9 (28 забито, 19 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

01.09.24: «Сочи» – «Тюмень» 3:0;

19.02.23: «Сочи» – «Тюмень» 2:1;

07.04.19: «Сочи» – «Тюмень» 1:1.

Прогноз на матч «Тюмень» – «Сочи»

Хозяева входят в число аутсайдеров турнира, что демонстрируют последние результаты коллектива. «Сочи» не проигрывает в трех матчах кряду. Поставим на победу гостей (1.70).

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