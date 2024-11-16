17 ноября на стадионе «Геолог» «Тюмень» примет «Сочи» в рамках 19-го тура Первой лиги России. Для обеих команд матч будет важным для улучшения турнирного положения, но текущая форма и статистика команд позволяют сделать выводы о явном фаворите этой встречи.

«Тюмень»

«Тюмень» занимает 18-е место с 9 очками после 18 туров и находится в глубоком кризисе. Команда не может найти стабильности и продолжает страдать в обороне, пропуская в 11 последних матчах. Недавнее поражение от «Черноморца» со счетом 1:4 подтвердило слабость команды в защите и атаки. В последних 5 играх «Тюмень» забила 8 голов, но пропустила 11, что ясно указывает на проблемы в обоих концах поля. Лучший бомбардир команды, Оливье Кенфак, не оправдывает возложенных ожиданий, забив всего 3 гола в 20 матчах.

Последние матчи «Тюмени»:

Тюмень 1:4 Черноморец

Чайка 3:0 Тюмень

Тюмень 3:0 Амкар

Тюмень 4:1 Енисей

Тюмень 0:3 Торпедо

«Сочи»

«Сочи» уверенно держится в верхней половине турнирной таблицы, занимая 5-е место с 28 очками. Команда набрала отличную форму и не проигрывает в 14 из 16 последних матчей. Хотя «Сочи» и пропускает в последних трех играх, в атаке они выглядят солидно, забив 7 голов в последних 5 матчах. Мартин Крамарич продолжает быть лучшим бомбардиром команды с 7 голами в 18 играх. «Сочи» выглядит более сбалансированной командой, и на выезде они часто показывают сильные результаты.

Последние матчи «Сочи»:

Ротор 1:1 Сочи

Сочи 3:2 Нефтехимик

Сочи 2:2 Спартак Кострома

КАМАЗ 1:0 Сочи

Сочи 1:0 Родина

Личные встречи

История очных встреч между «Тюменью» и «Сочи» показывает явное преимущество гостей. «Сочи» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Тюмени», а также забивает в 7 последних встречах. Последний матч между командами завершился победой «Сочи» со счетом 3:0, и эта уверенность в атаке, а также лучшая форма, скорее всего, окажет влияние на предстоящую игру.

Последние встречи:

«Сочи» 3:0 «Тюмень»

Сочи 2:1 Тюмень (товарищеский матч)

Сочи 1:1 Тюмень

Тюмень 2:1 Сочи

Сочи 2:0 Тюмень

Статистика

«Тюмень»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Серия без побед: 6 матчей подряд

«Сочи»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия без поражений: 4 матча подряд

Прогноз на матч «Тюмень» – «Сочи»

Исходя из текущей формы команд, «Сочи» выглядит явным фаворитом. В то время как «Тюмень» продолжает бороться с проблемами в защите и атаке, «Сочи» стабилен и более уверенно выступает как на выезде, так и дома. В этой встрече «Сочи» будет доминировать, и скорее всего одержит победу, несмотря на возможные проблемы в обороне. «Тюмень» может забить, но не хватит сил для того, чтобы удержать результат.

Рекомендации для ставок:

Победа «Сочи» – коэффициент 1.80

– коэффициент 1.80 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

– коэффициент 1.70 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

С учетом того, что «Сочи» должен одержать победу, но «Тюмень» может забить на своем стадионе, наиболее вероятным результатом видится победа гостей с минимальным преимуществом.

Рекомендация: Победа «Сочи» 2:1 за 7.00.

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